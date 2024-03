Kwiaty uwielbiają słońce. Najlepiej będą rosnąć w miejscu jasnym, do którego dochodzą rozproszone promienie słoneczne. Wybierając stanowisko dla hiacyntów, należy zapewnić im miejsce, w którym będą miały dostęp do dziennego światła przez 6-8 godzin na dobę. Co kilka dni warto obrócić doniczkę, ponieważ rośliny mają tendencję do przechylania się w kierunku słońca. Bez tego zabiegu może dojść do nadmiernego przechylania się hiacynta, a w konsekwencji nawet jego złamania.