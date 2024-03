Smagliczka jest jedną z bardziej efektownych bylin do wiosennej dekoracji ogrodu. Cechuje się dużą mrozoodpornością i wytrzymałością, lądując najczęściej na ogrodowych skalniakach, ale również skrzynkach balkonowych. Dorasta do 15 cm wysokości, obsypując się kolejno drobnymi, intensywnie żółtymi kwiatami, zebranymi w luźne kwiatostany — baldachogrona. Szczególnie okazale prezentuje się obrastając murki lub kamienie. By jednak zachwycała wyglądem, należy pilnować ważnego terminu.