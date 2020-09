PORADY |

Choć kalendarzowe lato kończy się 22 września, wielu z nas zaczyna myśleć intensywnie o jesieni wraz z początkiem roku szkolnego. Właśnie dla tych, którzy już przygotowują się do tej, dość trudnej, pory roku, powstała nasza galeria, w której podpowiadamy, w co warto zaopatrzyć się, zanim deszcze i niska temperatura zagoszczą w Polsce na dobre.

Oczyszczacz powietrza i maseczka z filtrem Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że w 2019 roku aż 43 tys. osób zmarło przedwcześnie na skutek zanieczyszczenia powietrza, a konkretnie podwyższonego poziomu pyłu PM 2,5. Z tzw. „smogiem” borykamy się już od dłuższego czasu, a przytoczone statystyki pokazują, że wciąż nie potrafimy z nim skutecznie walczyć. Co więcej, z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, aż 37 leży w Polsce! Zmiany (chociażby wymiana pieców, zakaz wjazdu samochodów do centrum miast) muszą odbywać się zatem jak najszybciej, odgórnie i systemowo, ale tymczasem chronić musimy się na własną rękę. Późną jesienią powinniśmy unikać ruchu na powietrzu i nosić maseczkę antysmogową z filtrem. Warto przemyśleć także zakup oczyszczacza powietrza, który będzie filtrował powietrze w domu czy mieszkaniu. Pamiętajmy, że takie urządzenia działają na określoną przez producenta liczbę metrów kwadratowych – jeśli możemy pozwolić sobie tylko na jeden oczyszczacz, najlepiej postawić go w sypialni lub salonie.