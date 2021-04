Wreszcie ujawniła swój sekret. To dlatego tak wygląda

URODA |

Renae Olivia jest najlepszym przykładem, że wiek to tylko liczba. Teoretycznie to pani w średnim wieku, ale zupełnie na taką nie wygląda. Ku uciesze dziesiątek tysięcy obserwatorów, 50-latka postanowiła ujawnić tajemnicę wiecznej młodości.

1 / 5

Pięćdziesiątka to nowa trzydziestka – słyszymy coraz częściej i chyba rzeczywiście coś w tym jest. Dojrzałe kobiety nie chcą wyglądać i zachowywać się jak zmęczone życiem seniorki. Są zadbane, pełne energii oraz pasji. Trudno również nie zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat wizualnie odmłodniały. To zasługa nie tylko zdrowego trybu życia i powszechnego dostępu do osiągnięć medycyny. Swoje robią również coraz lepsze kosmetyki oraz świadomość. Ona dobrze wiedziała, że jeśli zatroszczy się o siebie za młodu, efekty będą jeszcze długo widoczne.