Te dziewczyny walczą o koronę! Trudno oderwać wzrok

Konkursy piękności wciąż są popularne i wzbudzają spore zainteresowanie. Regionalne wybory są przepustką do konkursów o większym zasięgu. Obecnie trwają przygotowania do wyborów Miss Podlasia w Białystoku. To właśnie tam uczestniczki przygotowują się do uczestnictwa w różnych kategoriach, jak chociażby występ w strojach kąpielowych. Patrząc na zdjęcia, jury trudno może być wybrać zwyciężczynię, bo panie prezentują się znakomicie.