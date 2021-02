Zapuszczasz włosy i nie wiesz, jak je uczesać? Oto triki Małgorzaty Kożuchowskiej

STRONA GŁÓWNA |

Przez lata znakiem rozpoznawczym Małgorzaty Kożuchowskiej była fryzura typu "undercut", czyli krótkie włosy z tyłu i na bokach, a do tego dłuższa grzywka, którą aktorka chętnie nosiła wystylizowaną do góry. Kilka miesięcy temu gwiazda, widocznie już znudzona wciąż tym samym uczesaniem, postanowiła zmienić wygląd i zaczęła zapuszczać włosy. Jakie triki w tym okresie przejściowym stosuje, by jej fryzura wyglądała dobrze?