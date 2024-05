Europa jest aktualnie pod pływem potężnego antycyklonu, który do naszej części kontynentu sprawdza chłodniejsze powietrze i bezdeszczowy okres. Według danych metrologicznych sumy opadów przez najbliższe kilkanaście dni nie przekroczą 1-5 mm, więc są to znikome ilości. Większy deszcz przewidywany jest jedynie na południu - szczególnie w rejonach górskich - ale i tak będą one znacznie niższe, niż wynika to ze średniej normy dla obecnej pory roku.