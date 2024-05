Komary zaczynają atakować przed zmierzchem, a ich aktywność utrzymuje się do godz. 21-22. Rano budzą się ok. godziny 5-6 i atakują przed południem. Ale kiedy jest wilgotno i pochmurnie, mogą być aktywne przez cały dzień. Nie znoszą silnego słońca i suchego powietrza. Odstrasza ich również zapach niektórych roślin. Oto one: