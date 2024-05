Aida Kosojan-Przybysz to utalentowana artystka, ale przede wszystkim wizjonerka. W Polsce stała się rozpoznawalna dzięki zdolności przewidywania przyszłości, którą odziedziczyła po swojej babci i mamie. Jasnowidząca regularnie zwraca się do Polaków, poszukujących własnej drogi w życiu.

I choć urodziła się w Batumi, to właśnie w Polsce, a konkretniej w Warszawie znalazła swój bezpieczny ląd, poznała męża i założyła rodzinę. Dziś ma dwie dorosłe już córki, a ukochany dzielnie wspiera ją w jej artystycznej i wizjonerskiej działalności.

Aida Kosojan-Przybysz - ulubiona wizjonerka Polaków. Oto co przepowiedziała

Choć Aida mieszka w Polsce od lat 90., jednym z przełomowych momentów jej kariery w naszym kraju był rok 2019. Raptem kilka tygodni przed wybuchem pandemii, wizjonerka określiła nadchodzący rok 2020 Rokiem Maski, co wprost przełożyło się na panującą w nim atmosferę strachu przed rozprzestrzenianiem się COVID-19. Zaskoczeni trafnością jej spostrzeżeń Polacy coraz liczniej zaczęli śledzić kolejne poczynania wizjonerki.

Jedna z najpiękniejszych podróży to ta pod Twoim sercem mamo! Miałaś 19 lat, kiedy przyszłam na świat, kiedy wzięłaś mnie w swoje ramiona, w których do dziś czuję się dzieckiem.

Zdjęcie Aidy z mamą przypadło do gustu fankom jasnowidzącej. Pod postem posypały się komentarze zachwyconych kobiet, które doceniły nie tylko czuły gest Aidy, ale też urodę mamy wizjonerki. Trzeba przyznać, że obie panie są do siebie podobne niczym dwie krople wody. "Piękne kobiety", "Macie niesamowite oczy", "Cudowna, ciepła, pełna dobroci" - to tylko kilka słów, którymi podzieliły się z Aidą użytkowniczki Instagrama. Prawda, że razem wyglądają wyjątkowo uroczo?