Jak żyją dziś polscy arystokraci?

ŻYCIE I STYL |

Polscy arystokraci i arystokratki rzadko mieszkają w pałacach, a na balach spotykają się co najwyżej dwa razy w roku. Dbają jednak o to, by pamięć o ich przeszłości nie zginęła, a swojego miejsca szukają np. w polityce czy telewizji. Oto czym zajmują się dziś potomkowie dawnych, wielkich rodów!