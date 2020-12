ŻYCIE I STYL |

Bibeloty, figurki, talerze, serwisy do kawy, wreszcie nocne stoliki, komody, krzesła i fotele z czasów PRL-u - jeszcze dekadę temu przykurzone, wyrzucane na śmietnik, moknące na działkach, dziś przeżywają renesans i odzyskują dawny blask.

1 / 8

Nic w tym zresztą dziwnego – zmęczeni tanią sklejką i plastikiem, zwracamy się do tego, co nie tylko piękne, ale też trwałe. Pasjonaci wyszukują nawet bardzo sfatygowane modele i, dzięki umiejętnościom, cierpliwości i miłości do polskiego designu, dają im drugie życie.