Długie, falujące budynki czy bloki w kształcie kolby kukurydzy to tylko niektóre z nietypowych osiedli, które możemy znaleźć w Polsce. Poniżej znajdziecie cztery architektoniczne perełki, które nie tylko zachwycają, ale i mocno dziwią.

Warszawa: Osiedle Przyjaźń Osiedle Przyjaźń znajduje się na warszawskim Bemowie. To prawdziwa perełka architek-toniczna, nie tylko w skali Warszawy, ale i całej Polski. Osiedle powstało w latach 50. XX wieku jako miejsce noclegowe dla radzieckich robotników, którzy pracowali przy budo-waniu Pałacu Kultury i Nauki. Po skończeniu prac osiedle trafiło w ręce miasta, które to z kolei przekazało je Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego. W ten sposób Przyjaźń prze-kształcona została na domy studenckie oraz mieszkania dla pracowników naukowych. Taką funkcję osiedle pełni do dziś.