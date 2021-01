ŻYCIE I STYL |

Rodzice mający już odchowane dzieci, podobnie jak osoby bezdzietne, niekoniecznie chcą, by spotkania towarzyskie, w których uczestniczą zamieniały się w kinderbale. Jeżeli na imprezie pojawią się dzieci, z reguły wiadomo już, że będą grały pierwsze skrzypce. Noworodki w becikach czy rozbrykane starszaki – wszystko jedno.

Alkohol się leje - trzeba liczyć się z tym, że na takim spotkaniu będzie alkohol. Na zabawie weselnej czy sylwestrowej będzie prawie na pewno. Dzieci powinny wiedzieć, że alkohol istnieje, jest napojem dorosłych i najlepiej, by był spożywany kulturalnie, z umiarem. Jednak na imprezach tego typu biesiadnicy często kontrolę tracą i nie chodzi bynajmniej o bójki, sceny rodem z filmów sensacyjnych czy wymiotowanie do umywalek, a zwyczajne sytuacje typu: ktoś zachwiał się w tańcu, inny stracił równowagę, a jeszcze inny całkiem się zapomniał i zaklął tak siarczyście, że marynarza z dwudziestoletnim stażem by zawstydził. Cóż, widok podpitych krewnych ma to do siebie, że długo zostaje pod powiekami. A pomijając wszystko inne - nietrzeźwi opiekunowie nie mogą sprawować pieczy nad dzieckiem, więc jeśli zdarzy się jakiekolwiek nieszczęście, będą mieć problem. Poważny.