ŻYCIE I STYL |

Na chwilę przed rozpadem kilkuletniego związku Willow Sky usłyszała od partnera, że wcale nie jest atrakcyjna i nikomu więcej się nie spodoba. Dla 23-letniej Brytyjki to był cios, który zrujnował jej pewność siebie. Na szczęście szybko stanęła na nogi, a eks zapewne żałuje swoich słów.

1 / 5

Pewność siebie buduje się latami, ale bardzo szybko można ją stracić. Wystarczy jedno zdanie z ust najbliższej osoby, by ostatecznie zwątpić w siebie. I nie chodzi wcale o umiejętność przyjmowania krytyki. Ta może być przecież konstruktywna, jednak słowa jej byłego partnera trudno określić tym mianem. Ta młoda kobieta zawiodła się na mężczyźnie, który miał być miłością jej życia. Na szczęście nie pozwoliła się stłamsić. Trudne doświadczenie sprawiło, że wyszła z tej sytuacji jeszcze silniejsza. On nie umiał jej docenić. Inni zrobili to z nawiązką. Brytyjska modelka na chwilę zwątpiła w swój potencjał, ale teraz jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.