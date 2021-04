ŻYCIE I STYL |

26-letnia Krista Shipman wkrótce rozwiedzie się z mężem, ale już teraz nie może narzekać na brak zainteresowania. Mężczyźni obsypują ją prezentami i propozycjami matrymonialnymi. Jeden z nich zaoferował ćwierć miliona złotych za randkę.

Od największych gwiazd słyszymy często, że sława przytłacza. Zbyt duża popularność ma także negatywne strony. Ona nie jest co prawda pierwszoligową celebrytką, ale i tak nie może opędzić się od adoratorów oraz krępujących propozycji. Wszystko zaczęło się kilka lat temu, gdy wywróciła swoje życie do góry nogami. Złożyła papiery rozwodowe i zaczęła karierę w zupełnie nowym fachu. Dziś jest modelką, a także obiektem westchnień dla wielu mężczyzn. Przede wszystkim bardzo bogatych. Nie ma jednak zamiaru korzystać z ich hojności, bo to byłoby wbrew jej zasadom.