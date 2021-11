ŻYCIE I STYL |

Sukcesy w pracy, a może stres i zmęczenie? Świetna kondycja, czy raczej sezonowe problemy zdrowotne? Płomienne romanse, czy samotne wieczory? Sprawdź, co czeka cię w listopadzie!

1 / 11

Baran: Listopad będzie bardzo dobrym miesiącem dla wszystkich Baranów. Czeka ich wiele miłosnych uniesień, niespodziewanych zdarzeń, ale też powodzenie w finansach. Uczucia: To będzie bardzo dobry miesiąc dla Baranów, zarówno tych, które są w związku, jak i tych samotnych. Mars w Wadze zadba o życie partnerskie Barana i sprawi, że jego komunikacja w związku będzie wzorowa. Dzięki temu będą się z partnerem bardzo dobrze rozumieć, a wpływ na to będzie mieć również Wenus w Strzelcu. Układ ten jednocześnie rozbudzi seksualne żądze Barana, oraz sprawi, że listopad okaże się bardzo namiętnym miesiącem. Osoby samotne, również będą mogły liczyć na odnalezienie drugiej połówki, z którą wejdą w płomienny i bardzo namiętny romans. Baran dokładnie będzie wiedział, czego chce i dostanie to bez większego problemu. Kariera i finanse: Baran, w tym miesiącu, powinien uważać na to, żeby działać ostrożnie i subtelnie, nie zawsze warto mówić wszystko, co się ma na myśli. Skromność może przynieść bardzo dobre wyniki. Uran w Byku zwiastuje duże pozytywne zmiany finansowe, a Jowisz w strzelcu sprawi, że Baran poczuje się bardzo pewny siebie, ale też będzie skłonny do pracy nad samym sobą, a co ważne, również w sferze duchowej. To wszystko sprawi, że Baran będzie bardzo mocno pogodzony ze sobą, jak również z otoczeniem, a sprawy biznesowe i finansowe będą iść w dobrym kierunku. Zdrowie: Baran w tym miesiącu, powinien przede wszystkim znaleźć czas na odpoczynek. Najbardziej sprzyjający na to czas, będzie po 19 listopada. Dobrze byłoby, aby pomyślał nad krótkim wyjazdem w celach wypoczynkowych. Najlepiej z ukochaną osobą, bo bliskość będzie dla niego bardzo ważna w tym czasie. Poza tym, Baran będzie bardzo silny i odporny, nie czekają go żadne poważne choroby.