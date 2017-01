Leki z głogu

Urodziwe kwiatki i owoce mogą mieć wspaniały wpływ nie tylko na nasze serce, ale także wiele innych narządów! Oto, przy jakich schorzeniach i dolegliwościach przyjdą nam z pomocą.

Herbatka na kołatanie serca

1 łyżeczkę suszonych owoców zalej w naczyniu 1/2 szklanki wody o temperaturze pokojowej,wymieszaj i ogrzewaj pod przykryciem 30 min, nie dopuszczając do wrzenia;przecedź.



Pij 2 razy dziennie, także przy nadciśnieniu i miażdżycy (najlepiej po konsultacji z lekarzem).





Napój na stany lękowe i kłopoty ze snem

1 łyżeczkę suszonych, rozdrobnionych kwiatów zalej 1 filiżanką wrzątku i odstaw pod przykryciem na 10 min; przecedź.



Możesz dodać miód naturalny do smaku. Pij do 3 filiżanek dziennie (obowiązkowo jedną przed snem).





Nalewka łagodząca bóle głowy

Jednakową ilość kwiatów i owoców (opłukanych i oczyszczonych z szypułek) wsyp do półlitrowej butelki i zalej czystą wódką (tak, by były zakryte). Butelkę odstaw w ciepłe miejsce na 2 tygodnie. Po upływie tego czasu przefiltruj płyn i trzymaj w szczelnie zamkniętym naczyniu w ciemnym miejscu.



Stosuj 4-15 kropli w razie ataku dolegliwości.





Syrop wzmacniający

1 i 1/2 kg owoców wsyp do metalowego garnka, zalej wodą na 15 min, by zmiękły. Rozgnieć tłuczkiem do ziemniaków. Gotuj 5 min. Umieść na kilku warstwach gazy nad garnkiem i odstaw na noc, by z papki przesączył się płyn. Wlej go do garnka, dodaj 1 szkl. miodu,dobrze zamieszaj, zagotuj i gotuj jeszcze 1 min; wlej do wysterylizowanych małych słoików i zakręć; zapasteryzuj.



Pij syrop rozcieńczony wodą 1-2 razy dziennie.





Napar przeciwko bólom stawów



1-2 łyżeczki suszonych rozdrobnionych owoców zalej 1 szklanką wrzątku i odstaw na 20 min;zamieszaj, odcedź.



Pij 2-3 razy dziennie (np. gdy chorujesz na reumatyzm).