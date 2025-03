Między obowiązkiem a pasją - Polacy przytłoczeni codziennością

Najbardziej czasochłonne, poza pracą zawodową, są obowiązki domowe i rodzinne (63 proc. badanych) oraz gotowanie (16,5 proc). Choć blisko trzy czwarte dorosłych Polaków (73 proc.) w ciągu ostatniego roku zrobiło coś po raz pierwszy w życiu wyłącznie dla siebie, to jeszcze więcej zaznacza, że musiało porzucić ulubione hobby lub aktywność. Codzienne obowiązki pochłaniają znaczną część dnia, podczas gdy czas ten można byłoby przeznaczyć na to, co sprawia prawdziwą radość, na przykład dłuższy spacer, relaks z książką czy powrót do dawno porzuconego hobby.

Co ciekawe, tylko 2 proc. badanych jest przekonanych, że nic nie skłoniłoby ich do podjęcia aktywności wyłącznie dla siebie. Pozostali mówią wprost: największą barierą jest brak czasu (51 proc.), a następnie kwestie finansowe (46 proc.) oraz brak motywacji (44 proc.).

Maczfit materiały promocyjne

"Subiektywnie postrzeganą barierą dla rozpoczęcia i utrzymania nowych aktywności są czas i finanse. Paradoksalnie często bywa tak, że jedno zabiera nam drugie. Innym podawanym powodem jest niedostateczny poziom motywacji, ale gdy różne aktywności (np. domowe, zawodowe, rodzinne, towarzyskie) konkurują mocno ze sobą, trudno jest znaleźć i utrzymać w sobie motywację do rozwijania nowych. Czas jest ograniczony i nie możemy go ani >>zmagazynować<<, ani >>odłożyć<<. Dlatego też warto zastanowić się, jak mądrze zagospodarować ten zasób" - komentuje wyniki badań dr Joanna Heidtman, psycholog i socjolog.

Nigdy nie jest za późno na nowe aktywności

Blisko połowa badanych uważa, że wiek nie jest przeszkodą w rozpoczęciu nowych aktywności - czy to sportowych, czy związanych z hobby. Co ciekawe, im starsi jesteśmy, tym bardziej skłaniamy się ku opinii, że jeszcze wiele nowych wyzwań przed nami. Zdecydowanie za późno na rozpoczynanie nowych aktywności - tak wskazuje zaledwie 16 proc. osób w wieku 46-55 lat, podczas gdy wśród najmłodszych badanych odsetek wzrasta do 24 proc. Warto więc popularyzować twierdzenie, że odkrywanie nowych pasji i czerpanie radości z codziennych przyjemności jest możliwe niezależnie od wieku.

Maczfit materiały promocyjne

Obowiązki domowe i gotowanie - na to Polacy poświęcają najwięcej czasu

Zapytani, czy w ciągu ostatniego roku zrobili coś po raz pierwszy w życiu wyłącznie dla siebie, w większości odpowiadają twierdząco (73%). Dlaczego zatem w większości odpuszczają i nużąca codzienność wygrywa?

Według dr Joanny Heidtman: "Polki i Polacy są otwarci na nowe aktywności i doświadczenia. Trochę związane jest to z kulturą, która zachęca do rozwoju na wszystkich etapach życia, trochę z coraz większymi możliwościami, by uczyć się nowych rzeczy. Jednocześnie jest nam trudno utrzymać i rozwijać te aktywności. Młodzi respondenci porzucają swoje hobby najczęściej: można to jednak wiązać z etapem życia, w którym poszukujemy swojej ścieżki zawodowo i prywatnie. Co ciekawe, w starszej grupie wiekowej zauważalny jest podobny odsetek >>porzuceń<<. To okres, w którym zazwyczaj zmagamy się z godzeniem wielu ról życiowych: rodziców małych dzieci, ról zawodowych pełnych wyzwań, ról domowych, związanych z dużą ilością codziennych obowiązków. Hobby, pasje, rozwój osobisty >>przegrywają<< wobec aktywności czasem mniej lubianych (np. prawie połowa z badanych wolałaby gotować tylko w dni wolne), ale postrzeganych jako konieczne (np. zakupy, gotowanie)".

Maczfit materiały promocyjne

Rozwijanie hobby i rozrywka na liście priorytetów

Pytani o to, jak wykorzystają dodatkowe godziny, Polacy wskazują przede wszystkim na hobby i rozrywkę (53 proc.), relaks i medytację (31 proc.) oraz spotkania z bliskimi (28 proc.). Nieco mniej osób wskazuje na aktywność fizyczną (27 proc.) oraz rozwój osobisty (26 proc.). Młodsi (18-25 lat) chętniej przeznaczyliby dodatkowy czas na sport (32 proc.), natomiast osoby w wieku 46-55 lat preferują hobby i rozrywkę (57 proc.). Okazuje się, że każdy ma swoje sposoby na szczęście - trzeba tylko znaleźć na nie miejsce w grafiku.



Maczfit materiały promocyjne

Jak odzyskać cenne godziny?

Catering Maczfit to więcej niż gotowe posiłki dostarczane pod drzwi. To rozwiązanie, które pozwala odzyskać kontrolę nad swoim czasem. To wygoda, która smakuje i daje wolność wyboru - nie tylko menu, ale także sposobu spędzania wolnych chwil. Zamiast martwić się o to, co dziś na obiad, można w końcu znaleźć czas na trening, spotkanie z przyjaciółmi czy po prostu relaks. Może więc zamiast po raz kolejny mówić "Nie mam czasu", warto spróbować coś zmienić?

Raport "Między obowiązkiem a pasją - Polacy przytłoczeni codziennością" prezentuje wyniki badań, zrealizowanych dla Maczfit w lutym 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1529 Polek i Polaków. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie https://www.maczfit.pl/blog/raport-miedzy-obowiazkiem-a-pasja-polacy-przytloczeni-codziennoscia/.

Źródło informacji: Maczfit

Artykuł sponsorowany