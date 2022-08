300 plus nie starczy nawet na połowę książek. "Puścić dzieci do szkoły bez podręczników?" [LIST]

Wyprawka szkolna "Po przekroczeniu sześciuset złotych na paragonie przestałam już liczyć"

- Wyprawka szkolna to zawsze duży wydatek, ale w tym roku koszty książek i zeszytów to jakaś masakra - pisze Joanna. - Ceny podręczników i zeszytów ćwiczeń poszybowały w górę, a za oferowane przez rząd 300 złotych można jedynie kupić kilka książek. Moja córka w tym roku idzie do pierwszej klasy liceum - musimy więc zaopatrzyć ją w książki do jedenastu przedmiotów a do wielu z nich jeszcze w dodatkowe karty pracy. Sam zestaw do języka angielskiego to koszt 127 złotych i to kupując w najtańszym sklepie internetowym. A to tylko jeden przedmiot. Książka do nowego przedmiotu "Historia i teraźniejszość" kosztuje około 50 złotych - używanej kupić jej jeszcze nie można. Zresztą tylko nieliczne podręczniki można zakupić z drugiej ręki, bo ciągle zmieniają się podstawy programowe, nie mówiąc już o tym, że karty ćwiczeń muszą być nowe. A rodzicie dzieci rozpoczynających naukę w technikum muszą liczyć się z jeszcze większymi wydatkami, bo dziecko trzeba wyposażyć w dodatkowe podręczniki. Zeszyt 60 kartek kosztuje już kilka złotych, a przecież takich trzeba zakupić co najmniej kilkanaście - nie mówiąc już o wydatkach na plecaki, piórniki, strój sportowy, czy korepetycje. Robiąc tegoroczne zakupy, po przekroczeniu sześciuset złotych na paragonie przestałam już liczyć. Nie wiem, co zrobią rodzice z kilkoma dziećmi w wieku szkolnym, których nie stać na taki wydatek. Będą zmuszeni puścić dzieci do szkoły bez podręczników? Można mówić, że mogli odłożyć z 500+, ale wszyscy wiemy, że wszystko drożeje, więc nie zawsze jest to możliwe. Sierpniowe wydatki na wyprawkę mocno uszczupliły nasz portfel - twierdzi kobieta.

Ceny podręczników do wyprawki szkolnej 2022 mogą zaskoczyć!

Oto przykładowe ceny podręczników sporządzone na podstawie wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego MEN i cen w sklepach internetowych:



język polski - Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa 1. Część 1

język angielski - Insight Second Edition Pre-Intermediate podręcznik + zeszyt ćwiczeń - około 129 zł

język II nowożytny np. niemiecki - Effekt Neu. Język niemiecki. Podręcznik. Liceum i technikum + zeszyt ćwiczeń - około 91 zł

matematyka - Matematyka 1. Zakres podstawowy podręcznik + zeszyt ćwiczeń - ok. 61 zł

biologia - Biologia 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej - ok. 43 zl

chemia - Chemia 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej - ok 48 zł

fizyka - Fizyka 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej - ok 48 zł

geografia - Geografia 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej - ok. 47 zł

podstawy przedsiębiorczości - Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych - ok. 40 zł

historia - Historia 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej - ok. 32 zł

historia i teraźniejszość - Historia i teraźniejszość. Podręcznik. Klasa 1. Liceum i technikum - ok. 50 zł

W planie zajęć ucznia szkoły ponadpodstawowej znajduje się jeszcze religia/etyka, informatyka, muzyka czy plastyka. Nauczanie tych przedmiotów zazwyczajn nie wymaga podręcznika, jednak nauczyciel może się na niego zdecydować. Do pozostałych przedmiotów wymagane przez nauczycieli może być dokupienie kart pracy, czy zeszytów ćwiczeń. W technikach wymagane mogą być dodatkowe podręczniki do przedmiotów zawodowych, a często dodatkowym wydatkiem jest zakupienie stroju roboczego na zajęcia praktyczne.

***

