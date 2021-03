​Brytyjscy naukowcy opracowali sposób na usypianie dzieci

Każdy rodzic wie, że układanie pociech do snu to zadanie, które potrafi wymęczyć i wytrącić z równowagi najspokojniejszego człowieka. Na szczęście naukowcy też mają dzieci i sami muszą mierzyć się z tym wyzwaniem. Badacze z University of Manchester postanowili zająć się tym problemem fachowo i podpowiadają, co robić, by wieczorne usypianie malucha zakończyło się sukcesem.

Zdjęcie Jeśli pójście do łóżka poprzedzą określone rytuały, dziecko wcześniej zaśnie i pośpi nawet godzinę dłużej /123RF/PICSEL

Zespół złożony z 59 psychologów z University of Manchester nie odkrył Ameryki. Badacze wyszli bowiem z założenia, że ułożenie dziecka do snu powinien poprzedzać cały szereg czynności, m.in. mycie zębów i czytanie bajek. W swojej pracy postanowili jednak doprecyzować, jakie to dokładnie powinny być zadania i w jakiej kolejności muszą być wykonywane, żeby ułatwić zaśnięcie zamiast rozbudzać.



Na koniec eksperci sporządzili listę podstawowych czynności związanych z pójściem spać, a każdej z nich przypisali określoną liczbę punktów. I dodali, że rodzice, którzy chcą uzyskać optymalną metodę usypiania swojego dziecka, powinni stworzyć taką kombinację czynności, która w sumie pozwoli uzyskać przynajmniej 50 punktów.

Najwyżej punktowane, a co za tym idzie najważniejsze w wieczornej rutynie, jest mycie zębów. Tej banalnej czynności badacze przyporządkowali aż 35 punktów. Za kładzenie dziecka do łóżka codziennie o tej samej porze daje 20 punktów, czytanie książek przed snem to kolejne 15 punktów. Rodzice, którzy doprowadzą do tego, że ich szykująca się do spania pociecha nie będzie korzystać w łóżku z żadnych urządzeń elektronicznych zyskują 10 punktów. Tyle samo punktów można sobie dopisać za rozmowę z dzieckiem czy śpiewanie mu kołysanek. Również 10 punktów można dostać za nakłonienie dziecka do tego, że - leżąc już w łóżku - nie zapragnie jeszcze czegoś zjeść czy się napić. Żeby to osiągnąć, trzeba oczywiście zadbać o to, żeby pociecha wcześniej zjadła kolację.

Oczywiście nie chodzi o to, by wykonać wszystkie wymienione wyżej czynności (choć oczywiście mycia zębów nie należy pomijać z wiadomych przyczyn). Specjaliści twierdzą, że każdy rodzic powinien odnaleźć własną kombinację tych zadań. Dlatego zalecają, żeby przez siedem dni dołączyć poszczególne aktywności z wymienionej wyżej listy, aż powstanie skuteczna rutyna.



W poświęconym tej metodzie artykule opublikowanym na łamach "PLOS One" wypowiedział się główny autor badania, dr George Kitsaras. Stwierdził, że opracowana przez jego zespół propozycja to nic innego jak zachęta do wprowadzenia rytuałów towarzyszących zasypianiu. Jego zdaniem takie powtarzane każdego wieczoru czynności są istotnym elementem w życiu dzieci i mają istotny wpływ na ich zdrowie i dobre samopoczucie.

Wcześniejsze badania opublikowane w czasopiśmie "Sleep" wykazały, że wprowadzenie takiej wieczornej rutyny skutkuje poprawą jakości snu i wydłużeniem jego czasu. Dzieci, które miały jasno określony porządek czynności do wykonania przed zaśnięciem spały średnio o ponad godzinę dłużej niż te, które nigdy nie miały ustalonej rutyny zasypiania.

Według American Academy of Sleep Medicine na takie wieczorne rytuały dziecka powinny mieć formę ściśle określonej sekwencji przyjemnych i uspokajających czynności takich jak kąpiel, czytanie bajek, opowiadanie historii. Jak wskazują badania, im częściej jest ona powtarzana, tym lepsze daje efekty.



