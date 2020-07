Zadławienie to jeden z najgorszych koszmarów rodzica, ale i najważniejsza przyczyna śmiertelności wśród dzieci, szczególnie w grupie trzylatków i dzieci młodszych. Czy wiesz, że landrynki są wymieniane, jako top-przestępcy?

Okazuje się, że odpowiadają za ponad 60% zadławień u dzieci. Poza tym według badań na niechlubnej liście znajdują się: parówki, orzechy, guma do żucia, a także kawałki owoców i warzyw. Jak uniknąć zadławienia u niemowląt i dzieci? Co warto o nim wiedzieć i co zrobić, jeśli do niego dojdzie?

Co to jest zadławienie?

Zadławienie to jeden ze stanów nagłego zagrożenia życia, który polega na dostaniu się ciała obcego do dróg oddechowych, co wywołuje całkowite lub częściowe ich zatkania. Zadławienie skutkuje zaburzeniem prawidłowego przepływu powietrza w drogach oddechowych, z czasem prowadzi do hipoksji (niedotlenienia).

Przyczyny zadławień u dzieci

Zadławienie spowodowane jest przede wszystkim podatnością na uszkodzenie dróg oddechowych małych dzieci oraz niedojrzałymi mechanizmami żucia i połykania jedzenia. Małe dzieci nie mają w pełni rozwiniętych zdolności poznawczych, nie kontrolują zachowania, nie potrafią dobrze przeżuwać i powoli jeść. Ponadto maluchy bardzo często wkładają do ust przedmioty, gdyż w ten sposób poznają otaczający je świat.

Niebezpieczeństwo zadławienia wiąże się przede wszystkim z produktami spożywczymi, monetami i zabawkami. Jeśli chodzi jedzenie, u dzieci najczęstszą przyczyną zgonu na skutek zadławienia są hot dogi, twarde cukierki, orzechy ziemne i inne, nasiona, winogrona, surowa marchew, jabłka, prażona kukurydza, grudka masła orzechowego, pianki, żelki, guma do żucia i kiełbaski.

Jak uniknąć zadławienia u niemowląt i dzieci?

Nie podawaj twardych cukierków i cukierków do żucia. Dzieci jeszcze nie potrafią sobie poradzić z dokładnym żuciem, czy rozgryzaniem landrynek.

Nie podawaj zbyt dużych kawałków owoców lub warzyw. Dziecku poniżej 9 miesięcy podawaj je w postaci puree. Dzieciom powyżej tego wieku warzywa i owoce rozgniataj lub ścieraj na tarce, mięso drobniutko siekaj. Powoli możesz podawać malutkie kawałeczki gotowanego brokułu, kalafiora, marchewki, czy ziemniaków.

Krój mięso na małe kawałki. Niemowlętom poniżej dziewiątego miesiąca miksuj wszystko na puree. Starszemu dziecku możesz podawać niewielkie kawałeczki mięciutkiego mięsa, np.: pulpety. Starszemu dziecku krój na małe kawałeczki łatwe do pogryzienia.

Nie dawaj dziecku gumy do żucia, jeśli nie ukończyło 5 lat. Nawet w tym starszym wieku dzieci nie powinny żuć gumy podczas ćwiczeń, biegania czy zajęć sportowych.

Uważaj na orzechy. Można je podawać dzieciom od 13. miesiąca życia.

Ucz dziecko, żeby do buzi wkładało małe porcje jedzenia. To nie tylko niebezpieczne. Nadmierna ilość jedzenia w ustach może powodować reakcje wymiotne lub zadławienie.

Co zrobić, gdy dziecko zadławi się jedzeniem?

Niemowlęta

W stosunku do niemowląt (dziecko do 1. roku życia), obowiązują inne zasady udzielania pierwszej pomocy przy zadławieniu. Jeśli maluch kaszle i widzisz, że wykrztusza ciało obce nic nie musisz robić poza obserwacją . jeśli jednak widzisz, że pojawiają się problemy z oddychaniem to :

Jeśli dziecko jest przytomne wykonaj 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową:

- ułóż dziecko na swoim przedramieniu głową w dół

- chwyć kciukiem i palcem żuchwę, absolutnie nie chwytaj za szyję!

- wykonaj do 5 intensywnych uderzeń nadgarstkiem drugiej ręki w okolicę międzyłopatkową

- po każdym uderzeniu sprawdź, czy ciało obce zostało usunięte.

Jeśli uderzenia są nieskuteczne, wykonaj 5 uciśnięć klatki piersiowej:

Na przedramieniu obróć niemowlę na wznak, głową skierowaną w dół.

- obejmij ręką jego potylicę

- połóż twoje dwa palce na jego mostku, około 1 cm poniżej sutków ( tak, aby leżały powyżej dolnego końca mostka)

- 4 razy uciśnij mostek na głębokość 1-2 cm.

Kontynuuj 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową na przemian z 5 uciśnięciami klatki piersiowej do czasu usunięcia ciała obcego. Jeżeli niemowlę straciło przytomność, rozpocznij reanimację i wezwij karetkę.

Dzieci powyżej 1. roku życia

Jeżeli dziecko zakrztusiło się, zachęć je do silnego kasłania, bo w wielu przypadkach to pomaga. Jeżeli jednak utrudniony, działaj!

Jeśli dziecko jest przytomne, zastosuj do 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową:

- stojąc z tyłu dziecka podłóż jedną dłoń pod mostek dziecka, pochyl je do przodu

- wykonaj do 5 energicznych uderzeń nadgarstkiem w okolicę międzyłopatkową

- sprawdź, czy ciało obce zostało usunięte.

Jeżeli to nie zadziała, zastosuj 5 uciśnięć nadbrzusza zgodnie z zasadami:

Stań za dzieckiem i obejmij je ramionami na wysokości nadbrzusza

- dziecko powinno być pochylone do przodu

- zaciśnij dłoń w pięść. Połóż ją pomiędzy pępkiem i wyrostkiem mieczykowatym

- drugą ręką obejmij tą zaciśniętą pięść i silnie uciśnie do wewnątrz ruchem ku górze

- powtórz czynność do 5 razy.

Kontynuuj 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową na przemian z 5 uciśnięciami klatki piersiowej do czasu usunięcia ciała obcego.

Jeżeli pokarm, którym zakrztusiło się dziecko, jest widoczny w jamie ustnej, i masz pewność, że możesz go chwycić, wtedy go wyciągnij. W innym przypadku działaj z powyższą procedurą, bo możesz spowodować, że kawałek wepchniesz jeszcze głębiej.

