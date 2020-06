Niespodzianki na Dzień Ojca

Dzień Ojca, to szczególny czas dla całej rodziny. To chwila, kiedy dzieci chcą wyrazić swoje podziękowanie za miłość, poświecenie i radosne chwile, które tatusiowie dają im każdego dnia. Czasem niespodzianki przygotowane przez dzieci bywają nieprzewidywalne.

Zdjęcie Z tatą można się bawić! /123RF/PICSEL

Niespodzianka muzyczna



Ten syn wymyślił dla ojca wyjątkowy prezent. O 6 rano podjechał platformą z orkiestrą dętą pod jego dom i muzycy zaczęli występ.



Starszy pan wyszedł na balkon w szlafroku, żeby zobaczyć, kto tak hałasuje o poranku. Nie tylko nie był zadowolony z pomysłu syna, ale narzekał, że pobudzi wszystkich sąsiadów i przepędził grajków.



Taka już rola taty w tym związku, on ciągle jest niezadowolony, a syn nie przestaje go rozbawiać. Jak widać nie zawsze poczucie humoru przechodzi z syna na ojca. Syn, to Jack Whitehall, popularny brytyjski komik i standuper.



Ojciec, Michael Whitehall, znany producent telewizyjny, współpracujący z gwiazdami filmowymi i teatralnymi, były impresario Colina Firtha i Judi Dench.



Jack jest młodym, dowcipnym człowiekiem, a jego ojciec jest dystyngowany, wyniosły, lubi luksus i wygodę. Jakiś czas temu, panowie zrealizowali wspólny projekt po nazwą: "Jack Whitehall: Podróże z moim ojcem."



Wybrali się w podróż, by wzmocnić więzi. Mały Jack został wysłany do szkoły z internatem w wieku 6 lat. Dorosły Jack nie może tego zapomnieć ojcu, choć była to bardzo dobra i niezwykle droga placówka. Ich zarejestrowane wojaże po USA i Europie, to doskonała rozrywka.