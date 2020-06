Samochód-pułapka

W samych Stanach Zjednoczonych co dziesięć dni umiera jedno dziecko pozostawione w samochodzie. Rodzicom wydaje się, że nic się nie stanie, w końcu załatwienie sprawunków potrwa tylko chwilę. Tymczasem minuty w gorącym wnętrzu to prawdziwa gehenna.

Zdjęcie Małe dzieci wyjątkowo źle znoszą zbyt wysokie temperatury /123RF/PICSEL

Zamykanie dzieci w aucie to pomysł z piekła rodem, bez względu na to, czy lekkomyślni rodzice robią to po to, by maluchy ukarać, czy móc spokojnie zrobić zakupy. 19-latka z Teksasu uwięziła w samochodzie córeczki, aby beztrosko poimprezować ze znajomymi. Finał historii jest tragiczny.

Amanda Hawkins usłyszała zarzuty pozostawienia dzieci bez opieki i narażenia ich życia.

Dwie dziewczynki - roczna Brynn i dwuletnia Addyson zmarły po tym, jak spędziły 15 godzin bez jedzenia i picia w nagrzanym pojeździe. Dzieci płakały i krzyczały tak, że usłyszeli je mieszkańcy okolicznych domów. Sąsiedzi mieli przekonywać ich matkę, by zabrała maluchy do domu, niestety bezskutecznie. Podczas feralnej imprezy w samochodzie nocował też 16-letni przyjaciel Amandy. Mimo że widział, co się dzieje, nie podjął żadnych działań i przespawszy się beztrosko opuścił auto zostawiając tam dziewczynki. Mógł pomóc dzieciom, nie zrobił tego. W tym czasie temperatura powietrza wahała się od 22 do 32 stopni. Strach pomyśleć, jak gorąco musiało być w szczelnie zamkniętym pojeździe.



Po przyjęciu nastolatka przypomniała sobie o córkach. Znalazła je nieprzytomne. Przewidując kłopoty starała się odwrócić od siebie podejrzenia - wykąpała i przebrała małe, po czym zawiozła je do szpitala, gdzie próbowała przekonać personel, że dzieci źle się poczuły podczas zabawy w parku. Lekarzom nie udało się ich uratować.



Wszystkie historie zakończone śmiercią w rozgrzanym wnętrzu samochodu chwytają za gardło, ale przypadek 2-letniej Zariah Hasheme szczególnie poruszyła opinię publiczną.



Jej rodzice latami bezskutecznie starali się o dziecko - matka, Demi Petrowski, sześć razy poroniła. Gdy w końcu udało jej sie donosić ciążę i w wieku 39 lat urodzić upragnioną córeczkę, oboje z mężem nie posiadali się ze szczęścia. Zwłaszcza że stało się to wtedy, gdy już się poddali i postanowili zaniechać kolejnych prób.



Dziecko było oczkiem w głowie obojga. W codziennych obowiązkach parę wspierała niania, doświadczona 41-latka, która pracowała też w żłobku. I to ona, nieumyślnie doprowadziła do śmierci dziewczynki.



Kobieta zapomniała, że w jej samochodzie w foteliku śpi mała Zariah i poszła do swojej drugiej pracy. Dziecko przebywało w zamknięciu całe sześć godzin. Był sierpień, potworny upał. Swój błąd niania uświadomiła sobie o wiele za późno. Okazało się, że już za późno na cokolwiek - dziewczynka już nie żyła.

Jak czytamy w serwisie Bbc.com, pechowa niania została aresztowana i postawiono jej zarzuty. Śmierć Zariah była dla jej rodziców niewyobrażalnym ciosem:



- Po prostu nie wiedziałem co robić, gdy usłyszałem, jak żona krzyczy do słuchawki, że nasza córka nie żyje... A przecież tak niedawno po raz pierwszy powiedziała do mnie "dada" - wyznał pan Zachary Hasheme w rozmowie z dziennikarzami.



Trzeba mieć świadomość, że wystarczy nawet kwadrans w rozgrzanym samochodzie, by doszło do tragicznego w skutkach udaru cieplnego.

Opisywany skrajny brak wyobraźni i roztrargnienie dotyczy nie tylko rodziców i opiekunów dzieci, ale też właścicieli czworonogów pozostawiających je w nagrzanych pułapkach, jakimi stają się zamknięte samochody.

We wszystkich tych sytuacjach należy reagować natychmiastowo - powiadomić policję lub/i straż miejską oraz rozbić samochodową szybę, bo gra toczy się o życie.