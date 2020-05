Śmiertelność noworodków na świecie i w Polsce

Według doniesień specjalistów w ciągu ostatnich dwóch dekadach nastąpił olbrzymi postęp w zakresie przeżywalności dzieci. Niestety, śmiertelność noworodków to wciąż bardzo ważna kwestia społeczna. Co roku umiera ponad 2,5 miliona maluchów. Na szczycie listy przyczyn śmierci plasują się komplikacje związane z przedwczesnymi porodami oraz komplikacje okołoporodowe. Co istotne, wielu tragicznym sytuacjom można było zapobiec.

Śmiertelność noworodków na świecie



Śmiertelność noworodków, starszych dzieci i młodzieży znajduje się w centrum zainteresowania lekarzy i specjalistów, a także różnych organizacji, takich jak UNICEF, WHO, Bank Światowy czy ONZ. To wciąż duży problem i ważna kwestia społeczna.



Z raportu "Levels and Trends in Child Mortality 2019" wynika, że pomimo postępów, w ciągu ostatnich dwóch dekad, w samym 2018 r. zmarło około 6,2 miliona dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat, głównie z przyczyn, których można było uniknąć.



Rozkład wieku śmiertelności pokazuje, że największe ryzyko śmierci występuje w okresie noworodkowym (pierwsze 28 dni życia). Dane dowodzą, że w pierwszym miesiącu życia zmarło 2,5 mln dzieci (47 proc.). Jednocześnie z raportu wynika, że wskutek komplikacji okołoporodowych życie straciło ponad 290 tysięcy kobiet.



Według wspomnianego raportu, na całym świecie najwięcej nowo narodzonych dzieci umiera w krajach najbiedniejszych. Regionem o najwyższym wskaźniku umieralności dzieci poniżej 5 lat na świecie pozostaje Afryka Subsaharyjska. Dzieje się tak, ponieważ w tym regionie kobiety w ciąży znacznie rzadziej otrzymują pomoc. Powodem jest ubóstwo, konflikty i słabo rozwinięte oraz niedostatecznie funkcjonujące instytucje opieki zdrowotnej.



Gdyby globalne nierówności zostały zmniejszone, a wszystkie kraje osiągnęłyby poziom umieralności charakterystyczny dla krajów o wysokich dochodach, można byłoby uniknąć 87 proc. zgonów wśród małych dzieci.



Przyczyny śmierci noworodków



Noworodki są najbardziej narażone na śmierć w pierwszym miesiącu życia, zwłaszcza jeśli urodzą się przedwcześnie lub z niską masą urodzeniową, mają wady wrodzone, zakażenia lub podczas porodu wystąpiły komplikacje.



Kobiety i noworodki są najbardziej narażone na śmierć w trakcie porodu i tuż po nim. Większości zgonów noworodków można uniknąć poprzez:



- poprawę dostępu do opieki medycznej,



- poprawę dostępu do podstawowych leków podczas porodu i ciąży,



- stosowanie szczepień,



- karmienie piersią,



- zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych oraz higienicznych.



Za większość zgonów niemowląt, które przeżyją pierwszy miesiąc, odpowiadają choroby zakaźne, takie jak na przykład zapalenie płuc czy biegunka. Wśród starszych dzieci główną przyczyną śmierci są wypadki drogowe, urazy i utonięcia.



Zgony matek są najczęściej spowodowane komplikacjami w ciąży i w trakcie porodu, takimi jak wysokie ciśnienie krwi, krwotok lub infekcje. Ryzyko śmierci zwiększa się także wskutek choroby przewlekłej u matki.



Śmiertelność noworodków w Polsce

Śmiertelność noworodków w Polsce plasuje się poniżej średniej europejskiej. W latach 1990-2018 zanotowano wyraźne polepszenie wskaźników przeżywalności dzieci. Przyczyną ponad połowy zgonów niemowląt są choroby i stany okresu okołoporodowego, to jest powstające w trakcie trwania ciąży matki i w okresie pierwszych 6 dni życia noworodka. Drugą przyczyną śmiertelności noworodków są wady rozwojowe wrodzone. Pozostałe zgony są związane z chorobami nabytymi w okresie niemowlęcym lub urazami.



W Polsce obecnie jednym z najważniejszych zadań jest poprawa jakości przeżycia noworodków z niską masą urodzeniową, poniżej 2,5 kilograma - powiedziała Monika Kacprzak, rzecznik prasowa UNICEF Polska.

Bibliografia: Levels & Trends inChild Mortality, Zgony niemowląt, Umieralność w Polsce. Najczęstsze przyczyny zgonów, Śmiertelność noworodków w Polsce poniżej średniej europejskiej, UNICEF: Każdego dnia umiera 7000 noworodków.



