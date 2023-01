Urodziła dziecko po pięćdziesiątce. Córka musi bronić jej przed hejtem!

Kayla Caldwell udostępniła na TikToku film, dokumentujący ciążę jej mamy. Nie była to jednak zwyczajna ciąża, bo kobieta długo o nią walczyła, a ostatecznie musiała poddać się procedurze in vitro. Dodatkowo, mama Kayli w dniu, w którym urodziła synka, miała 51 lat.

Urodziła dziecko po pięćdziesiątce. Teraz córka musi chronić ją przed hejtem!

Kayla Caldwell zdradziła na TikToku, że jej mama długo marzyła o kolejnym dziecku, ale latami nie mogła zajść w ciążę. Ostatecznie zdecydowała się więc na zabieg in vitro i doczekała się ukochanego synka. Kayla przyznała, że mama była wniebowzięta i nigdy wcześniej nie widziała jej aż tak szczęśliwej, mimo że chłopczyk musiał jeszcze trochę powalczyć i pozostał kilka dni na intensywnej terapii.

Po kilku dniach szczęśliwa 51 latka i jej mały synek mogli już wrócić do domu, a Kayla cieszyła się razem z nimi. Postanowiła więc udostępnić na TikToku filmik, dokumentujący ostatnie chwile ciąży i pierwsze dni nowego członka rodziny. Zapewne nie spodziewała się jednak takiej ilości negatywnych komentarzy!

Pod filmikiem, który Kayla udostępniła w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy, w większości niestety bardzo przykrych!

- "51 lat, poważnie? Chciałabym, żeby ludzie przestali rodzić dzieci po menopauzie", "Jestem w tym samym wieku co ta kobieta. Nie ma mowy, żebym to zrobiła. Ale każdy robi, co uważa", "Jezus, 51 lat. Dlaczego?", "Zobaczysz, za pewien czas to ty będziesz musiała się zająć wychowywaniem rodzeństwa" - pisali użytkownicy TikToka.

Na szczęście, nie brakło też pozytywnych wpisów, w których część kobiet dziękuję wręcz 51-latce, że dała im nadzieję na szczęśliwe, późne macierzyństwo. A jakie jest wasze zdanie?

