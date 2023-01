Imię to noszą wyjątkowo silne dziewczynki. Są wręcz skazane na sukces!

Spis treści: 01 Dorota: Znaczenie imienia

02 Czy imię Dorota jest popularne?

03 Z jakiego kraju pochodzi imię Dorota?

04 Znane Doroty:

05 Dorota: Imieniny

06 Czy imię Dorota jest święte?

07 Jakie są Doroty?

08 Zdrobnienia imienia Dorota

Dorota: Znaczenie imienia

Imię Dorota pochodzi z greki i oznacza „dar od Boga”. Nie ma w tym krzty przesady, bo Doroty obdarzone są mnóstwem wspaniałych cech charakteru! Wyróżnia je wielkie opanowanie, które pozwala im radzić sobie z trudnymi sytuacjami oraz bardzo silny temperament. Doroty to w większości ekstrawertyczki, łatwo przystosowujące się do otoczenia i szybko nawiązujące kontakt z innymi ludźmi.

Doroty są sprawiedliwe i obiektywne – działają zgodnie z logiką, ale nie brakuje im romantycznej strony. Znane są z licznych umiejętności i pracowitości - prawie zawsze osiągają wyznaczone cele.

Inne cechy charakteru:

pomysłowość

gadulstwo

życzliwość

kreatywność

Niestety, Doroty bywają też surowe i wymagające, szczególnie w stosunku do bliskich.

Czy imię Dorota jest popularne?

Zdjęcie Imię Dorota pochodzi z greki i oznacza „dar od Boga” / 123RF/PICSEL

Imię Dorota było znane w Polsce już we wczesnym średniowieczu i cieszy się popularnością do dziś, choć można odnieść wrażenie, że maleje ona z roku na rok. W pierwszej połowie 2022 roku imię Dorota nadane zostało 126 razy, a w całym 2021 roku - 295 razy. W 2020 roku imię Dorota otrzymało 336 dziewczynek.

Z jakiego kraju pochodzi imię Dorota?

Życie i styl Oznacza „życzliwą i uprzejmą”. W 2022 roku staropolskie imię otrzymały tylko 2 dziewczynki Imię Dorota jest pochodzenia greckiego. Zbudowane jest z dwóch członów: „doron” – „dar” i „thea” - od słowa „Theos, czyli "bóg”, w tym wypadku „bogini”. Imię to powstało przez odwrócenie sylab imienia Teodor.

Znane Doroty:

Popularne osoby, noszące imię Dorota to np.:

Dorota Szelągowska - prezenterka telewizyjna i projektantka wnętrz

- prezenterka telewizyjna i projektantka wnętrz Dorota "Doda" Rabczewska

Dorota Terakowska – polska pisarka i dziennikarka

– polska pisarka i dziennikarka Dorota Wellman - dziennikarka i prezenterka

- dziennikarka i prezenterka Dorota Chotecka - aktorka

- aktorka Dorota Miśkiewicz - wokalistka i skrzypaczka

- wokalistka i skrzypaczka Dorota Masłowska - pisarka

- pisarka Dorothy Parker - poetka

- poetka Dorota Segda - aktorka.

Dorota: Imieniny

Dorota obchodzi imieniny 6 lutego, 7 sierpnia oraz 5 września. Może również świętować 25 czerwca.

Czy imię Dorota jest święte?

Życie i styl Najlepsze krótkie życzenia imieninowe. Urocze wierszyki dla rodziny i przyjaciół Imię Dorota jest święte, a opiekuje się nim św. Dorota, patronka młodych małżeństw, ogrodników, kwiaciarzy i botaników. Jej wizerunek istnieje w herbie Wrocławia.

Św. Dorota z Cezarei była dziewicą, żyjącą pod koniec III wieku. Zginęła śmiercią męczeńską, została skazana na śmierć z wyroku Suprycjusza, namiestnika prowincji. Do zaparcia się wiary namawiały ją dwie odstępczynie: św. Krystyna i jej siostra św. Kalista, ale widząc jej stanowczość, same wybrały męczeństwo. Kobiety zostały związane plecami do siebie i spalone w beczce ze smołą.

Grób świętej Doroty, dziewicy i męczennicy, znajduje się w kościele jej imienia w Rzymie na Trastevere. Jest ona świętą Kościoła katolickiego i prawosławnego.

Jakie są Doroty?

Doroty są wyjątkowo konkretne i mają swoje zdanie na dosłownie każdy temat. Mimo to dyskutują z osobami o innych poglądach. A dyskutują chętnie, bo są bardzo inteligentne, oczytane i ciekawe świata.

W miłości Doroty są wyjątkowo wymagające, ale nie można się z nimi nudzić. Znane są z mocnego charakteru i zdecydowania, choć czasem niewystarczająco wierzą w siebie i boją się ryzyka. Mimo to są zazwyczaj skazane na sukces!

Zdrobnienia imienia Dorota

Najpopularniejsze zdrobnienia imienia Dorota to: Dorotka, Dorcia, Dorka, Dorocia, Doris.

