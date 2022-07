Dagmara Kaźmierska chce prywatności. "Nie chcę już tej telewizji"

Dagmara Kaźmierska zyskała popularność dzięki show TTV "Królowe życia". To bohaterka obok której trudno przejść obojętnie - jest charyzmatyczna, niezwykle wyrazista i pewna siebie.

Rozpoznawalność Kaźmierskiej rozrosła się do tego stopnia, że obecnie program nie jest jej już potrzebny do szczęścia. Gwiazda TTV jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją ponad milion użytkowników. Takie zasięgi robią wrażenie!

Chociaż mogłoby się wydawać, że Kaźmierska osiągnęła to, czego pragnęła i jest szczęśliwa, najsłynniejsza "królowa życia" ma dość sławy. Kaźmierska w krótkim filmiku, który opublikowała na TikToku wyznała, że zrezygnowała z programu, który przyniósł jej rozpoznawalność, ponieważ chciała odpocząć od telewizyjnych kamer. Zaznaczyła, że nie zamierza wracać do telewizji, ponieważ nieustanne bycie na świeczniku "siadło jej na łeb". Dagmara zdecydowała się wyjechać z Polski do Egiptu.

Skończyła mi się cierpliwość. Stało mi się coś z głową, naprawdę. Telewizja, fajnie, nikt mnie tam nie krzywdził, super. Siadło mi w łeb. Dlatego spie*doliłam do Egiptu. Nie chcę już tej telewizji. Zmęczyła mnie telewizja, popularność, ludzie, nie chcę tych pieniędzy powiedziała Dagmara Kaźmierska.

Instagram Post

Dagmara Kaźmierska popełniła błąd. "Ludzie stoją mi pod domem"

Dagmara Kaźmierska postanowiła zdradzić także, jakie sytuacje doprowadziły ją na skraj wyczerpania. Przyznała, że wielokrotnie była obłapiana przez fanów, którzy żądali od niej zdjęć i autografów. Każdorazowo powodowało to u niej duży dyskomfort i wywoływało złość.

Kaźmierska zaznaczyła, że czasami czuje się jak "małpa cyrkowa". Ma tego dość, chce żyć jak normalny człowiek.

Dagmara w serii krótkich nagrań zdradziła także, czego żałuje najbardziej. "Najgorszą decyzją, jaką podjęłam było pokazanie w 'Królowych życia' gdzie ja mieszkam" - zaznaczyła. "Program pokazuje moje prywatne życie i trzeba było pokazać dom. Nie można było sobie wynająć, bo ludzie by się zorientowali, że kłamię" - dodała. I przyznała: "nie wiedziałam, jakie to potężnie złe konsekwencje pociągnie za sobą".

Gwiazda show TTV wyznała ze smutkiem, że pod jej domem pojawiają się obce osoby. "Oni się nie patrzą na nic, oni tam stoją, czy tego chcę, czy nie" - wykrzyczała na nagraniu.

Podkreśliła również, że niejednokrotnie obecność obcych pod drzwiami napawała ją niepokojem. "Ja nieraz płaczę. Co ja zrobiłam?" - podsumowała swoją decyzję gorzko.

TikTok

Instagram Post

***

