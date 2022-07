Kim Kardashian za zdjęciu sprzed lat

Kim Kardashian sławę zyskała za sprawą rodzinnego reality show "Keeping Up With the Kardashians". Podobnie jak jej siostry nie może narzekać na brak zainteresowania. Jest znana niemal na całym świecie, a grono jej fanów cały czas się powiększa.

Jej instagramowy profil śledzi 326 mln osób, więc nic dziwnego, że celebrytka chce być z nimi w stałym kontakcie. Regularnie publikuje zdjęcia i pokazuje, jak wygląda jej codzienność.

Instagram Post

Kim Kardashian nie ma problemu z pozowaniem w skąpych kreacjach, bikini i bieliźnie. Efektami sesji zdjęciowych dzieli się w mediach społecznościowych, a jej fani nie kryją zachwytu. Tym razem postanowiła jednak udostępnić nieco inny post. Na jej profilu właśnie pojawiło się ujęcie sprzed 26 lat.

Tak wyglądała Kim Kardashian jako nastolatka

Aktualnie Kim Kardashian tworzy szczęśliwy związek z Petem Davidsonem i wychowuje czwórkę dzieci, które są owocem związku z Kanye Westem. Obecnie celebrytka robi międzynarodową karierę i skupia się na rozwoju swoich marek.

Kim Kardashian od dawna pokazuje życie prywatne w programie i chce, by jej fani wiedzieli co się u niej aktualnie dzieje. Celebrytka postanowiła podzielić się z nimi fotografią z czasów, gdy nie była rozpoznawalna. Kim Kardashian urodziła się w 1980 roku, a więc na ujęciu z 1996 roku ma dokładnie 16 lat.

Instagram Post

Internauci od razu zareagowali na post celebrytki. Na ich komentarze nie trzeba było długo czekać. Ponad pięć tysięcy osób postanowiło skomentować zdjęcie, a 1,8 mln osób je polubiło. Z reakcji internautów jasno wynika, że nie mogą wyjść z zachwytu nad urodą Kim Kardashian.

