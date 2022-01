"Więcej czasu poświęcamy SOBIE !!! I troszkę luzu do życia . Nie chcielibyście wiedzieć ile ja miałam wybojów życiowych. Ale dalej prę do przodu jak TARAN !!!! Nie poddaję się nawet na chwilę !!!!! I prawie codziennie umieram z bólu jeśli mam nawet wstać z łóżka tak bolą mnie te kopyta. Ale zaraz jak je rozruszam bolą mniej i zapier***am mimo bólu , bo wiem że jak zostanę w łóżku to po mnie !!! I składam ręce do Boga , że w ogóle chodzę" - napisała pod wakacyjnym zdjęciem Dagmara Kaźmierska.