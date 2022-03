Sandra Kubicka opublikowała na swoim Instagramie poruszające nagranie. Jest ono w języku angielskim, a modelka kieruje go do obserwujących z zagranicy. Najpierw kobieta opublikowała film na relacji, jednak fani poprosili o wstawienie go jako post tak, aby sami mogli udostępnić.

Sandra Kubicka w ostrych słowach o fake newsach

Modelka postanowiła odnieść się do fake newsów, jakie są rozpowszechniane w innych krajach, m.in. Wielkiej Brytanii czy Francji. Dotyczą Polaków, którzy są nazywani "rasistami", bo rzekomo nie chcą wpuszczać osób o odmiennym kolorze skóry.

Przestańcie mówić, że Polacy to rasiści, bo my byliśmy pierwszymi osobami, którzy zrobili coś, aby pomóc tym ludziom. Wielu z nich jest teraz bezpiecznych w Polsce. mówiła modelka

Kubicka podczas monologu była niezwykle wzburzona. Opowiadała, że wiadomości o tym, co mówi się o Polakach zagranicą, przekazują jej znajomi. W końcu nie wytrzymała i zdecydowała się zareagować, wykorzystując swoje zasięgi w mediach społecznościowych.

Polska robi bardzo dużo i chciałabym, żeby inne państwa tyle robiły. Nie jesteśmy pie*****nymi rasistami zakończyła Kubicka

