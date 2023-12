W drugim odcinku show "Dagmara szuka męża" - już w poniedziałek o 22:00 w Super Polsat - zobaczymy kolejne perypetie Dagmary i jej swatów podczas podróży po Polsce w poszukiwaniu tego jedynego.

Tym razem Dagmara oraz jej towarzysze, Jacek i Conan, docierają na Podlasie, aby poznać drugiego kandydata na jej męża - Patryka.

W drodze Dagmara nie podzieli zachwytów Jacka okolicznościami przyrody: "Mnie to nie interere" - skwituje jego peany na cześć urodzajnej ziemi.

"Całe dzieciństwo byłam na wsi.[...] Chyba widać i słychać i czuć?! Ja już nie chcę tu być! Chcę jechać do city!"

Wszystko zmieni się, kiedy poszukując Patryka, nasi bohaterowie natrafiają na pana Mariana, który kradnie serce Dagmary.

"Ja pana do siebie zabiorę, nie będzie pan pracował, ja wszystko panu dam" rozemocjonuje się Dagmara, a odpowiedź pana Mariana wzruszy ją niemal do łez.

Zapewniając o swoich kolejnych odwiedzinach, Dagmara żegna się z przemiłym staruszkiem i jedzie na spotkanie z Patrykiem, który zabiera naszych bohaterów do swojego gospodarstwa. Podczas gdy Jacek zacznie uczyć Conana dojenia krów, Dagmara próbuje uciec jak najdalej od zapachów roztaczanych przez inwentarz. Jednak poznając coraz lepiej swojego kandydata, coraz mniej tęskni za miastem.

Zdjęcie "Dagmara szuka męża" / materiały prasowe

Patryk okazuje się sympatycznym mężczyzną o szerokich horyzontach, lecz czasem jego poczucie humoru wydaje się być nieco zbyt pikantne. W gust nie trafia również z poczęstunkiem, na szczęście przypadek ratuje Dagmarę przed skosztowaniem zupy ogórkowej. Na przemian zaintrygowana, speszona i czujna - gotowa przyłapać go na każdym kłamstewku czy choćby "bajerze" - Dagmara tak wciągnie się w rozmowę, że Conan i Jacek będą musieli ponaglać ją do dalszej drogi.

"Dagmara szuka męża" to reality show, w którym Dagmara Kaźmierska przemierza Polskę, próbując znaleźć kawalera, jaki sprosta jej oczekiwaniom. W roli samozwańczych swatów towarzyszy jej dwóch wiernych kompanów: syn Conan oraz niezawodny przyjaciel Jacek. Jedyne w swoim rodzaju trio sprawia, że wyprawa przeradza się w szaloną eskapadę, pełną komicznych perypetii, do których bohaterowie podchodzą z humorem i ogromnym dystansem do siebie.

Trójka bohaterów pokonuje ponad 10 tysięcy kilometrów, spotykając się z kandydatami z różnych regionów Polski - od Podlasia po wyspę Uznam i Świnoujście. Odwiedzają małe wioski i duże miasta, gospodarstwa rolne, parki miejskie, kopalnie, bazary i lokalne potańcówki.

Swaci prezentują Dagmarze kandydatów w różnym wieku, o rozmaitych temperamentach i profesjach. Jednocześnie pozostają krytyczni wobec potencjalnych partnerów, co prowadzi do zabawnych i nieprzewidywalnych sytuacji. Każdemu z wybranych przez syna i przyjaciela mężczyzn Dagmara daje szansę. Panowie mają pełną swobodę co do wyboru miejsca spotkania i pomysłu na randkę, by mogli zaprezentować się od najlepszej strony.

Dagmara szuka męża" to nie tylko randkowe reality show, które bawi, śmieszy i zaskakuje. To także program o miłości, przyjaźni i poszukiwaniu szczęścia, który potrafi wzruszyć i sprowokować do myślenia.

Emisja programu "Dagmara szuka męża" w Super Polsat w każdy poniedziałek o godz. 22.00.