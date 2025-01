Karta Królowa Mieczy.

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą dumną, która twierdzi, że nikogo do szczęścia nie potrzebuje. Nie oznacza to jednak, że miłość tego kogoś nie kusi… Jeśli pragniesz związku, zabiegaj o niego z pozycji persony niezależnej, niechętnej szybkim deklaracjom, ale też nie frywolnej. W finansach możesz trafić pod skrzydła zasadniczej kobiety. W zdrowiu uwaga szczególnie na jelita.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska