Karta Giermek Mieczy.

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą wnikliwą, żądną wiedzy, błyskotliwą. Ten ktoś potrzebuje stworzyć głównie intelektualne przymierze, by móc się zachwycić całą resztą. Fizyczność to dla tej persony wyłącznie przelotna fascynacja. W finansach możesz otrzymać zadanie przeszkolenia kogoś, udostępnienia mu cennych informacji i nadzorowania go. W zdrowiu uważaj na uszy.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska