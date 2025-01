Karta 5 Denarów.

W relacjach prywatnych trudno będzie liczyć teraz na czyjąś wyrozumiałość czy serdeczność. Człowiek ten dobrze Ci życzy, ale sam jest po ciężkich przejściach, które wyprały go z emocji. Daje, ile może. Doceń go za to i nie zapomnij o miłym słowie. Ono akurat nic nie kosztuje. W finansach możesz otrzymać skromną pomoc od wiernego przyjaciela. W zdrowiu uwaga na problemy z wchłanianiem witamin.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska