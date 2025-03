Karta Słońce.

W życiu prywatnym uciekaj jak najdalej od smutnych wydarzeń z przeszłości. To nie jest czas, by rozpamiętywać traumy i niepowodzenia. Przyjdzie na to odpowiedni moment. Wiedz też, że na świecie nie ma człowieka, który przynajmniej raz nie przegrał. W finansach najprostsza definicja sukcesu to wstać o jeden raz więcej, niż się upadło. Wykrzesz z siebie optymizm. W zdrowiu uwaga na serce.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska