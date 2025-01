Dzień okaże się chwilami męczący i nużący. Ale nie będzie to trwało wiecznie. Wieczór może zapowiadać się całkiem udanie, zwłaszcza, że masz perspektywy na spędzenie go w gronie swoich zaufanych przyjaciół. Jeśli wsłuchasz się w swoje i ich potrzeby, czekać was będzie bardzo udana zabawa.