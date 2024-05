Imię Bianka to prawdopodobnie spolszczona wersja włoskiego odpowiednika: Bianca. On z kolei wywodzi się od francuskiego słowa blanche i znaczy biała, jasnowłosa, niewinna, czysta.

Imię Bianka stało się bardzo popularne w Polsce. Często mylone jest z imieniem bardzo do niego zbliżonym — Blanka.

Bianka to krótkie imię. Mimo to podobnie jak wiele innych, doczekało się również zdrobnień. Oto one: