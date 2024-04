Tarot na 4 kwietnia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 6 Mieczy

W życiu prywatnym możesz przeżywać teraz rozterkę, która jednak wyjdzie Ci na zdrowie. W trudnych momentach przekonasz się, kto naprawdę dobrze Ci życzy. Znajdą się też zresztą osoby pomocne i życzliwe, z którymi znajomość będzie krótka. Akurat taka, aby zdołały Ci pomóc. W finansach możesz powrócić do aktywności po przerwie, zacząć w innym miejscu.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: Słońce

W kontaktach prywatnych wyrażaj się jasno. Druga Strona będzie w stanie przyjąć Twój punkt widzenia, zrozumie, co masz na myśli. Nie musisz owijać w bawełnę, stosować uników. Im szybciej i dobitniej powiesz prawdę, tym lepiej dla Was. Wypróbowany przyjaciel albo zupełnie nowa osoba mogą udzielić Ci wsparcia. W finansach widać szansę na udane kontakty z mężczyznami.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 3 Kielichów

W relacjach prywatnych ważne będzie teraz, czy odnajdujesz się w większej grupie, czy umiesz bawić się z przyjaciółmi, rodziną. To nie czas, by unikać towarzyskich spotkań, familijnych uroczystości. Pomyśl, że nie musisz na nich błyszczeć ani koniecznie znać swojego miejsca. Przyjmij rolę obserwatora. W finansach możesz zawrzeć trójstronne porozumienie, podpisać umowę.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: 5 Kielichów

W życiu osobistym trzeba opłakać szczerze i z głębi serca to, co boli. Z czasem przyjdzie gniew na to, co rozczarowało. I tego uczucia również nie ma co zamiatać pod dywan świadomości. Im szybciej zaakceptujesz emocje uważane za "złe", tym prędzej uwolnisz się od nich. W finansach próba zachowania dóbr może okazać się udana.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 8 Denarów

W życiu osobistym masz widoki, żeby rozwiązać poważny problem. Potrzebna będzie jednak wytężona praca. Ktoś może poświęcać Ci sporo uwagi. Trudno to będzie jednak dostrzec, bo domeną tamtej osoby nie jest rozmowa, tylko działanie. Trudno będzie z jej strony o serdeczność, a za to zechce się wszystkim zająć. W finansach wypracowany wcześniej zysk teraz zaprocentuje.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Cesarzowa

W relacjach prywatnych podejdź do problemu praktycznie. Nie daj się wciągać w żadne metafizyczne rozwiązania. Zorientuj się, czego ktoś potrzebuje na planie fizycznym: domu, bliskości, namiętności, pełnego brzucha? Prawdą jest, że do serca trafia się przez żołądek. Zaoferuj posiłek i dobrą rozmowę. W finansach działaj powoli i przygotuj się na dłuższą przeprawę.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: 5 Buław

W życiu prywatnym możliwe będą teraz drobne sprzeczki, przekomarzanie się. Ludzie nieustannie testują swoje granice. Nie obrażaj się o to, ale też nie odpuszczaj tego, co dla Ciebie naprawdę ważne. Nie licz, że druga strona sama domyśli się, czego potrzebujesz albo spuści z tonu. W finansach to odpowiedni moment, by zawalczyć "o swoje".

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: 3 Buław

W relacjach prywatnych możesz nagle coś zrozumieć, odkryć tego sens. Jeśli Twoje oraz cudze ścieżki zaczynają się rozchodzić, nie rozpaczaj. Wciąż jeszcze możesz odwrócić bieg zdarzeń lub obrócić rozstanie na własną korzyść. Niektóre osoby pozostaną w Twoim życiu na krótko, ale wywrą na nie wpływ. W finansach możliwa będzie podróż handlowa, zysk dzięki odwadze.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: Giermek Buław

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą wesołą, optymistyczną, pewną siebie. Ta wiara we własne siły wynika z charakteru, ale też ze skromnego doświadczenia. Wszystko wydaje się być na wyciągnięcie ręki, dopóki nas nie poparzy. Niemniej ucz się od tego człowieka radości z nowości. W finansach możesz otrzymać pozytywną i ważną wiadomość.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: 2 Buław

W relacjach osobistych miej zaufanie do siebie, wierz we własne siły. Jeśli coś Cię niepokoi lub Ci się nie podoba, nie ignoruj tych uczuć. Warto uważnie obserwować i - w razie czego - wziąć drugą stronę na uczciwą rozmowę. Lepiej skonfrontować się na początku relacji niż brnąć w wykańczające Cię zależności. W finansach możesz mieć twarde dyskusje z trudnym partnerem.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: 9 Mieczy

W życiu osobistym nie poddawaj się lękowi. Nie zdołasz przewidzieć wszystkiego, a niespodzianki - nawet te przykre - mogą okazać się z czasem zbawienne. Bywa, że dary od losu otwierają przed nami szanse, jakich nie zagwarantowałby nawet najbardziej misterny plan. W finansach trzeba będzie przyjrzeć się raportom, dokładnie je rozliczyć.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Król Denarów

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z osobą, która traktuje Cię poniekąd jako... inwestycję. Nie musi to być wcale cyniczne podejście. Po prostu tamten człowiek doskonale wie, czego chce i zamierza wyszukać sobie partnerów, z którymi to osiągnie. Nawet kosztem złamanego serca. W finansach okazuj ludziom sympatię, ale decyzje podejmuj twarde.

