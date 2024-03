Równonoc wiosenna coraz bliżej. To szczególny czas w astrologii

Równonoc ma szczególne znaczenie w astrologii, ponieważ uważana jest za czas równowagi i równości. Jest to czas, w którym dzień i noc mają taką samą długość, co symbolizuje harmonię pomiędzy przeciwstawnymi siłami. W astrologii równość ta odnosi się także do równowagi pomiędzy duchem a materią, jak również pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym światem.