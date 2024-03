Pozimie. Tradycja, która w części przetrwała do dziś

W Polsce odnotowuje się około 66 dni słonecznych w roku. Po długim okresie jesienno-zimowym wszyscy jesteśmy spragnieni cieplejszych, słonecznych dni. Niegdyś w naszym kraju z jeszcze większą tęsknotą wypatrywano wiosny, bo tylko słońce i ciepło gwarantowały zbiory plonów i polepszenie standardu życia.

Choć kalendarzowa i astrologiczna wiosna przypadają między 19 a 21 marca, lecz to nieco wcześniej od dawien dawna świętowało się już nadejście wiosny.

To właśnie 12 marca jest datą, którą kiedyś określano jako "pozimie". To czas, w którym już nasi przodkowie wyczekiwali nadejścia wiosny i poważnie przygotowywali się do tego w wyjątkowy sposób.

To właśnie 12 marca podkuwano konie, dokładnie sprzątano podwórze, a gdy zalegał na nim śnieg, również go usuwano. To czas przedwiosennych porządków w domu, a tradycja ta, do dziś została w wielu domostwach utrzymana.

Z energetycznego aspektu 12 marca, gdy spadł deszcz, wróżyło to zbliżające się niebezpieczeństwo i odradzano wtedy dalszych podróży.

Posprzątaj, rozmawiaj i negocjuj. To idealny moment

Pozostałości tego "święta" są obecne w wielu rodzinach do dziś. 12 marca często dość dokładnie sprząta się mieszkanie, dom, a jeżeli posiada się konie, to właśnie tego dnia są podkuwane.

Okazuje się także, że zbliżająca się energia wiosny doskonale też tego marcowego dnia działa na kontakty międzyludzkie. To czas na wszelkie rozmowy, negocjacje i oczyszczanie przestrzeni kontaktów z negatywnej energii, sporów i zazdrości.

12 marca możemy potraktować jak przygotowanie do święta, jakim jest nadejście wiosny, a wraz z nią nowej, życiodajnej energii.