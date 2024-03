Spis treści: 01 Wibracja numerologiczna marca przyniesie nam równowagę, spokój oraz... miłość

02 Szczęśliwe dni marca 2024. Druga połowa miesiąca obfituje w pozytywny czas

03 Kto skorzysta najbardziej z pozytywnej wibracji marcowych dni?

Choć numerologia i astrologia to oddzielne dziedziny ezoterycznego świata, to niekiedy wygląda na to, że potrafią się przenikać. Dni które w aspekcie numerologicznym w marcu 2024 są uznane za szczęśliwe ogólnie, będą miały jeszcze większą siłę pozytywnej wibracji dla poszczególnych znaków zodiaku.

Kobiety spod tych znaków zodiaku to urodzone artystki. Oto, co potrafią W marcu 2024 roku towarzyszyć będzie nam ogólna wibracja liczby 2. Dwójka w numerologii oznacza relacje, symbolizuje tolerancję i dialog. Wibracja liczby dwa powiązana jest z energią harmonii, jing i jang oraz z uzupełnianiem się przeciwieństw. To równowaga sił i odmienności.

Co oznacza ta numerologiczna w wibracji miesiąca? Wygląda na to, że przyciągnie ona miłość i wniesie zgodę. Dla wielu osób zaistnieje szansa pogodzenia się, czy to z kimś z kim jesteśmy w konflikcie, czy też... ze samym sobą.

Wybaczymy krzywdy i zaznamy smaku prawdziwej równowagi.

Zdjęcie Które dni marca okażą się szczęśliwe? / 123RF/PICSEL

Za nami już kilka najszczęśliwszych dni marca, bo dobrą wibrację wykazywały 7, 9 i 10 marca, ale nic straconego! Druga połowa miesiąca także nie będzie szczędzić nam radosnych chwil.

Dni, w których szczególnie odczujemy równowagę i spokój w marcu, to:

26 marca

27 marca

28 marca

31 marca

Kto skorzysta najbardziej z pozytywnej wibracji marcowych dni?

Zdjęcie Te znaki zodiaku wygrają istny los na loterii Wszechświata / 123RF/PICSEL

26 marca będzie sprzyjał Bliźniętom, które tego dnia poczują, czym jest siła przebojowości, pewności siebie i odwagi. Bliźnięta zakończą tego dnia ewentualne spory w pracy, dzięki przypływowi takich wibracji.

27 marca 2024 roku ma wibrację 9 i tego dnia to najbardziej z tej wibracji skorzystają osoby spod znaku Barana. To one w końcu zaznają spokoju i doczekają się sprawiedliwości tam, gdzie wcześniej zostały pokrzywdzone.

28 marca będzie szczęśliwym dniem dla Lwów, które w końcu dopną swego. Czeka je szczęście w pracy i możliwa podwyżka lub premia w związku z ich wytężoną pracą.

31 marca zaś to idealny dzień dla Ryb, które ostatniego dnia miesiąca czeka niemal wygrana na loterii Wszechświata. Osoby urodzone pod tym znakiem ostatniego dnia miesiąca będą miały... uniwersalne szczęście. Aż chciałoby się zanucić "wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń".

Ryby dosłownie będą miały szansę tego dnia spełnić swoje marzenia.