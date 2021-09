Na instagramowym koncie @postpartum możemy znaleźć zdjęcia mam, które mówią o macierzyństwie szczerze i bez ogródek. "Oznacz nas, jeśli chcesz znaleźć się na naszym profilu" - zaznaczają autorzy w bio. Chętnych nie brakuje.

Coraz to nowe fotografie dołączają do feeda. Mamy pokazują jak zmieniło się ich cało po porodzie oraz, jak na co dzień wygląda życie z maluszkiem u boku. "Macierzyństwo to jedzenie obiadu podczas kąpieli, bo to jedyny czas, kiedy możesz usiąść" - mówi jeden z opisów.

Młode mamy mówią o braku snu

Niedawno Emily Ratajkowski opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym widać, jak karmi piersią synka. Modelka na fotografii ma zamknięte oczy - przysypia, ponieważ jest zmęczona opieką nad maluchem. Nie jest to typowy słodki kadr ukazujący radość świeżo upieczonej mamy. Na niewystarczającą ilość snu narzeka również amerykańska aktorka Gabrielle Union. W rozmowie z magazynem Glamour wyznała, że jej córeczka nieustanne płacze, a ona czuje bezsilność.

"Dotarłem do punktu, w którym nie mam nic przeciwko temu, że płacze. Chyba się do tego przyzwyczaiłam. Nie wiem nawet, czy czuję poczucie winy, strach czy wyczerpanie" - wyjaśniła aktorka. Temat niewystarczającej ilości snu po porodzie poruszyła również polska aktorka - Klaudia Halejcio.

Mimo że śpię po dwie godziny, nie jest łatwo, jestem niewyspana, to jest pewnego rodzaju taka energia, taka radość we mnie, której się nie spodziewałam i nigdy nie mogłam zrozumieć napisała na Instagramie gwiazda Klaudia Halejcio

Karminie piersią przestaje być zawstydzające

Równie szczere są także inne młode mamy. "Od trzech tygodni karmię piersią w rajstopach uciskowych, a co u ciebie?" - zapytała fanów amerykańska komiczka, reżyserka, producentka, scenarzystka i aktorka Ilana Glazer, publikując niezwykle szczere zdjęcie, ukazujące jej codzienność. Glazer siedzi w fotelu nago, trzymając w ramionach dziecko. W kadrze widać również wspomniane rajstopy uciskowe.

Takich wyznań na Isntagramie jest coraz więcej, bo temat karmienia piersią przestaje być tematem tabu. Młode mamy coraz częściej pokazuje także laktatory, tłumacząc, że tak wygląda ich codzienność - w drodze do pracy, pomiędzy spotkaniami biznesowymi odciągają mleko dla swoich pociech.

America Ferrera, 36-letnia aktorka niedawno podzieliła się z fanami selfie, na którym widać, jak używa laktatora siedząc na restauracji. Obok gwiazdy można było zobaczyć różne dziecięce akcesoria. Ferrera podpisała zdjęcie "Mama wraca do pracy... i pompuje. #pumplife".

Ciało po porodzie się zmienia - to normalne

Na wspomnianym instagramowym koncie @postpartum nie brakuje poruszających wpisów mam, które prezentują to, jak ich ciało zmieniło się po ciąży i porodzie. "Ten brzuch pokryty zmarszczkami i z blizną, którego nienawidzę, stworzył jednocześnie te piękne maleństwa! Jak mogę nienawidzić ciała, które dało mi najlepsze prezenty, jakie można sobie wyobrazić" - napisała jedna z mam.

"Będę szczera, w ciąży prawie nie patrzyłam na własne ciało. Nie dlatego, że się wstydziłam, ale dlatego, że nie musiałam go widzieć, żeby wiedzieć, jak się z nim czuję" Profil @postpartum obserwuje już niespełna pół miliona osób. Rosnąca popularność jest dowodem na to, że ukazywanie macierzyństwa bez retuszu, jest potrzebne. Kobiety dzieląc się swoimi historiami, jednocześnie wspierają się nawzajem.

