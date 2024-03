Dawna Kopalnia w Nowej Rudzie , będąca jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji Kotliny Kłodzkiej powstała już w 1996 roku, jako Muzeum Górnictwa . Jednakże historia tego miejsca sięga o wiele głębiej — aż do czasów, gdy funkcjonująca kopalnia węgla kamiennego była sercem tej okolicy. Początki górnictwa w Nowej Rudzie sięgają daleko w przeszłość, a pierwsze wzmianki o wydobyciu węgla datowane są na 1434 rok. Jednak dopiero w XVIII wieku, wraz z powstaniem w tym miejscu kopalni Ruben w 1741 roku, górnictwo w Nowej Rudzie nabrało prawdziwego impetu. Kopalnia Ruben, poprzedniczka KWK Nowa Ruda, zasłynęła z powodu odkrycia złoża łupku ogniotrwałego w 1877 roku. Niestety praca w tej kopalni wiązała się z pewnymi zagrożeniami. Jednym z największych były wyrzuty skał i gazów, szczególnie groźnego dwutlenku węgla. To nietypowe zagrożenie sprawiło, że kopalnia ta zyskała reputację jednej z najbardziej niebezpiecznych w Europie. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, ze względów ekonomicznych, podjęto decyzję o zamknięciu kopalni. W 1995 roku ostatni górnicy opuścili KWK Nowa Ruda, pozostawiając za sobą dziedzictwo górniczej historii. Dziś, Dawna Kopalnia w Nowej Rudzie stała się świadectwem tej historii.

Na zakończenie podróży czeka nas wyjątkowa atrakcja, która dla wielu turystów stanowi najciekawszą część wycieczki. Jest to przejazd autentyczną górniczą kolejką , która zabiera odwiedzających z powrotem na powierzchnię. Operuje na dystansie 180 metrów, rozstaw szyn wynosi 430 mm, a lokomotywa ciągnie trzy wagoniki. Kolejka górnicza po raz pierwszy przewiozła turystów w 2003 roku . Jej inauguracja odbyła się 26 kwietnia. Towarzyszył jej festyn, występ orkiestry górniczej oraz zespołu pieśni i tańca. Uruchomienie kolejki przyczyniło się do wzrostu zainteresowania kopalnią w Nowej Rudzie. W roku 2002 kopalnię odwiedziło 16 tysięcy osób, natomiast w 2006 roku liczba ta wzrosła do 40 tysięcy. W 2022 roku kopalnię odwiedziło około 35 tysięcy osób.

Dawną Kopalnię w Nowej Rudzie możemy zwiedzać przez cały rok. Do 31 marca jest ona czynna codziennie, poza poniedziałkami od 9:00 do 16:00. Z kolei od 1 kwietnia do 30 czerwca turyści będą mogli zwiedzić to miejsce codziennie w godzinach 9:00-17:00.