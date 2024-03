Po jednej z najbardziej malowniczych linii kolejowych w Polsce pociągi kursowały nieprzerwanie do II wojny światowej. By potem na długo nastał niezwykle przykry dla tej trasy czas.

Po II wojnie światowej kolej izerską zamknięto. Mimo iż działania wojenne nie spowodowały większych strat ani zniszczeń na samym szlaku, z powodu braku porozumienia w sprawie możliwości wykorzystania kolei izerskiej do transportu międzynarodowego pociągi dojeżdżały wyłącznie do Szklarskiej Poręby. Sporą część linii kolejno rozebrano, a jej elementy wywieziono .

Odcinek z Harrachova przez Jakuszyce do Szklarskiej Poręby do 2010 roku nie był używany. Po przeszło 65 latach nieużytkowania malowniczy szlak ponownie otwarto jednak wówczas dla ruchu. Początkowo tylko ze Szklarskiej Poręby do Korenova, by w następnych latach rozpocząć remont kolejnych odcinków torów.