Zrób to, zanim wybierzesz prezent dla wnuka lub wnuczki

Upominek wręczany dziecku, które pierwszy raz w życiu przyjmuje Eucharystię , powinien być tylko dodatkiem do tego ważnego przeżycia duchowego . Niestety, od kilku lat proporcje zostały mocno zachwiane, przez co w wielu przypadkach komunia święta jest wyłącznie tłem, a cała uwaga skupia się na tym, kto i jak dużo wartościowych prezentów otrzymał tego dnia .

Zanim wybierzemy prezent, który może okazać się zupełnie nietrafionym upominkiem , warto na ten temat porozmawiać z rodzicami dziecka, które mamy zamiar czymś obdarować. Niewykluczone, że uchroni nas to przed kupnem prezentu zupełnie zbędnego lub takiego, który jest zaplanowany do wręczenia przez innych członków rodziny.

To, na zakup jakiego prezentu ostateczne się zdecydujemy, rzecz jasna, zależy od budżetu , którym dysponujemy. Klasycznymi upominkami, doskonale wpisującymi się w charakter uroczystości przyjęcia Eucharystii przez wnuka lub wnuczkę, są m.in. różnego rodzaju dewocjonalia . Na rynku nie brakuje sklepów, które oferują takie "akcesoria" doskonale spełniające definicję prezentu na komunię świętą.

Dobrym pomysłem jest także ofiarowanie wnukowi lub wnuczce biżuterii dopasowanej do okoliczności i wieku dziecka. Może być to m.in. złoty łańcuszek, bransoletka czy kolczyki .

Spoglądając jednak na zupełnie inną kategorię prezentów, ale bardzo popularnych w ostatnich latach, warto pomyśleć o urządzeniach elektronicznych - komputerze, tablecie, smartfonie, konsoli do gier czy elektrycznej hulajnodze . Natomiast do ponadczasowych i tradycyjnych prezentów zaliczamy rowery - obecnie także te elektryczne oraz zegarki - klasyczne lub tzw. smartwatche.

Doskonałym rozwiązaniem jest również prezent w postaci inwestycji we wnuka lub wnuczkę . Mowa o upominku w formie wykupionego kursu , zgodnego z zainteresowaniem dziecka, biletu do wymarzonego parku rozrywki czy upragnionej wycieczki.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy upatrzony przez nas prezent faktycznie będzie dobrym wyborem i zaspokoi oczekiwania wnuczka lub wnuczki, możemy zrezygnować z zakupów na rzecz przekazania dziecku odpowiedniej sumy pieniędzy. Ile należy włożyć do koperty z okazji pierwszej komunii świętej? To sprawa bardzo indywidualna, dlatego każdy sam musi odpowiedzieć sobie na to pytanie.