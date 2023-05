Spis treści: 01 Egzamin do pierwszej komunii świętej. "Na samą myśl robi mi się słabo"

02 "Nie dość, że wstyd przed klasą, to jeszcze ta presja"

03 Rodzice przeciwni egzaminom do pierwszej komunii? "Żal dzieci"

Pierwsza komunia święta jest dla wielu dzieci sporym przeżyciem. Nim jednak przystąpią do sakramentu, najpierw muszą się do niego odpowiednio przygotować. Kodeks prawa kanonicznego mówi jasno:

"Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa".

W miesiącach poprzedzających uroczystość uczniowie i uczennice przygotowujące się do przyjęcia sakramentu pierwszej komunii świętej. W tym czasie powinni przyswoić odpowiedni zakres materiału, a następnie zdać z niego egzamin. Muszą opanować podstawowe modlitwy takie jak np. "Ojcze Nasz" czy "Zdrowaś Mario", ale i 10 przykazań Bożych czy 6 prawd wiary.

Egzamin do pierwszej komunii świętej. "Na samą myśl robi mi się słabo"

Zdjęcie Pierwsza Komunia Święta dla wielu dzieci to wielkie, duchowe przeżycie / 123RF/PICSEL

Egzamin do pierwszej komunii świętej dla wielu dzieci bywa naprawdę stresującym przeżyciem. A emocje mu towarzyszące z niektórymi pozostają nawet w dorosłości. Aleksandra, która ma już prawie 30 lat, nadal nie wspomina tego wydarzenia najlepiej.

- Z samej uroczystości komunijnej niewiele pamiętam, ale na myśl o egzaminie wciąż robi mi się słabo. Mało powiedzieć, że ksiądz był niemiły. Patrzył na nas surowym wzrokiem, a my byliśmy tylko dziećmi, które, co zrozumiałe, stresowały się, jakby od tego miało zależeć całe ich życie.

Gdy ktoś się pomylił - nie było zmiłuj.

Pamiętam, że moją koleżankę z ławki dopytywał tak długo, aż w końcu się rozpłakała. Kiedy przyszła moja kolej, byłam kłębkiem nerwów. Miałam powiedzieć "Wierzę w Boga Ojca". Oczywiście, że się pomyliłam, co nie uszło uwadze egzaminatora. Ale ostatecznie dobrnęłam do końca, słysząc od księdza kąśliwe: "No, przynajmniej widać, że się modli" - wspomina w rozmowie z Interią.

- Nie wiem czy właśnie to chciało usłyszeć 8-letnie dziecko, dla którego perspektywa pierwszej komunii była czymś wyjątkowym. Mimo wszystko, jeszcze gorzej od samego egzaminu wspominam pierwszą spowiedź. Kiedy sobie ją przypominam, wydaje mi się, że żaden inny egzamin w moim życiu nie był tak stresujący, jak to wydarzenie - podsumowuje.

"Nie dość, że wstyd przed klasą, to jeszcze ta presja"

Zdjęcie Egzamin do pierwszej komunii świętej to dla wielu dzieci ogromny stres / 123RF/PICSEL

- O ile dobrze pamiętam, nasz egzamin był podzielony na kilka etapów. Najpierw otrzymaliśmy listę pytań i mogliśmy zdawać na początku każdej lekcji religii - wspomina Anna - Do ostatniej lekcji religii przed uroczystością pierwszej komunii musieliśmy zdać wszystko. Stresowałam się za każdym razem, bo było to dla mnie spore przeżycie. Ksiądz też nie zawsze był miły... Pamiętam jak podniósł na mnie głos przy całej klasie, bo w czymś się pomyliłam. Przeżywałam to chyba z kilka dni, bo nie dość, że wstyd przed klasą, to jeszcze ta presja - mówi.

- Z perspektywy czasu tak sobie myślę... Nie wiem czy chciałabym narażać swoje dziecko na taki stres. Wiem, że dla katolików to ważny sakrament i do jego przystąpienia trzeba się przygotować. Jednak czy musi to być okupione takimi emocjami i nerwami w niektórych przypadkach? Trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć, ale raczej nie chciałabym, aby moje dziecko przeżywało to samo. Z drugiej jednak strony w życiu czekają go kolejne egzaminy i o wiele bardziej stresujące sytuacje - kwituje w rozmowie z Interią.

- Niedawno uczestniczyłem w uroczystości komunijnej mojej chrześnicy. Przyznała, że zdała cały egzamin. Oczywiście towarzyszył jej stres. Wspomniała, że z tego wszystkiego bolała ją głowa. Jednak ten stres nie był tak wielki, jak przed przystąpieniem do pierwszej spowiedzi. Jednak to bardziej utkwiło jej w pamięci - opowiada Artur.

Rodzice przeciwni egzaminom do pierwszej komunii? "Żal dzieci"

Egzamin dla wielu dzieci jest naprawdę stresującym przeżyciem, a emocje z nim związane pamiętają nawet dorośli.

Jedna z mam w liście do redakcji Onetu stwierdziła, że idea odpytywania 9-latka jest dla niej zbędna. Opisała stres, jaki towarzyszył jej córce w trakcie przygotowań do egzaminu. Przyznała, że "zaczęło się od podwyższonej temperatury w sobotę, a skończyło na wymiotach w niedzielę". Córka narzekała też, że boli ją głowa". Kobieta w swoim liście stwierdziła, że kultywowany w Kościele zwyczaj jest "staroświecki i szkodzi dzieciom".

"Pojmuję, że młody człowiek ma zrozumieć powagę przyjmowanego sakramentu. Ale wydaję mi się, że sama forma egzaminu kosztuje tych małych ludzi zbyt dużo negatywnych emocji. Po prostu żal nam dzieci. Moje zdanie podzielają też inne mamy i ojcowie rówieśników córki. Niby dziecko rozumie, że ksiądz jeszcze nigdy nie oblał nikogo na egzaminie, a mimo to i tak się stresowało. Na szczęście córka zdała egzamin śpiewająco i ma już to za sobą" - przyznała w liście do Onetu.

