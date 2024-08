Dlaczego pomidory pękają i czy da się temu zaradzić? Jest jeden sposób

Najczęstszą i najbardziej prawdopodobną przyczyną pękania pomidorów jest nieregularne i niewłaściwe podlewanie. Pomidory lubią systematyczne nawadnianie, zawsze taką samą, niezbyt dużą ilością wody. Ważne, by podłoże było stale lekko wilgotne, ale nie należy dopuszczać do przelania - nadmierne oraz nieregularne podlewanie, szczególnie w upalne, letnie dni może doprowadzić do pękania pomidorów.