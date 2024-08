Jedni ruszyli już do lasów, wynosząc w koszach pierwsze, tegoroczne okazy. Drudzy próbowali, ale niesprzyjająca pogoda, w tym dość suche lato, mocno pokrzyżowała im plany. Inni zaś czekają, z nadzieją oczekując nadejścia jesieni. Bo kiedy wspólnie zmienimy kartki w kalendarzu, witając nadchodzący wrzesień, w lasach rozpocznie się grzybowy szał .

Jesienny, masowy wysyp grzybów zaczyna się najczęściej w połowie lub końcem września, trwając do pierwszych przymrozków. Nie oznacza to jednak, że grzyby - nawet te najbardziej szlachetne - nie czekają na swoich znalazców już teraz. Internauci mają na to dowody.