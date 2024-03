- Jakież było moje zdziwienie, kiedy wraz z roztopami zauważyłam, że z moich tulipanów nie zostało już nic. Jedynie niewielkie otwory w ziemi, będące dowodem obecności nornic. Wyjadły nawet te cebulki, które zasadziłam, zgodnie z zaleceniami, w koszyczkach. W moim ogrodzie nornice to prawdziwa plaga - donosi pani Jadwiga.

Niewielkie gryzonie, z pozoru niewinne, wyglądem przypominające chomiki czy myszy polne , w rzeczywistości mogą doprowadzić do ogromnych, ogrodowych szkód. Dlatego też są prawdziwym wrogiem działkowców, którzy jak ognia strzegą przed nimi swoje rośliny i grządki.

Mało wprawiony ogrodnik może mieć niewielki problem z ustaleniem, kto jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone na jego działce. "Dzieła" nornic często bywają bowiem mylone z obecnością kretów. Obydwa gatunki powodują co prawda podobne zniszczenia, jednak nornice nie stawiają charakterystycznych dla kretów kopców. Jak wyglądają dziury po nornicach? Ich obecność w ogrodzie rozpoznamy po:

korytarzach i koleinach o średnicy ok. 5 cm, drążonych około 10-15 cm pod ziemią,

Nornice są aktywne cały rok. Nieustannie należy więc mieć się na baczności. Kiedy zauważymy jakiekolwiek oznaki ich obecności w ogrodzie, warto od razu wziąć się do działania. Co pomoże wypłoszyć gryzonie z działki?

Nornice wręcz nie cierpią niektórych zapachów. W ogrodzie, wraz z nadejściem wiosny, warto więc zasadzić te rośliny, które wydzielają drażniącą dla gryzoni woń - czarny bez, wilczomlecz, porzeczkę czy miętę. Naturalną broń przeciwko nornicom znajdziemy również w kuchni. Czosnek, starty na tarce o drobnych oczkach i rozrzucony w okolicach miejsc aktywności nornic da im do zrozumienia, że najwyższy czas, by wynieść się z ogrodu. Podobnie zadziała też rozsypany niedaleko wejść do podziemnych tuneli cynamon.