Od wiosny do jesieni pracy w ogrodzie nie brakuje. Mimo wszystko pewnych zadań ogrodniczych nie należy odkładać w nieskończoność. Opóźnienie usuwania chwastów prowadzi do ich szybkiego rozprzestrzeniania się i zadomowienia w ogrodzie na dobre. Im bardziej się rozrosną, tym trudniej będzie je wyeliminować, a widok zarośniętych rabat na wiele osób działa jeszcze bardziej demotywująco.

Chwasty to zmora ogrodników. Zwalczaj je sprytnie

Korzenie pozostawione pod ziemią to krótka droga do regeneracji. Z tego powodu ręczne usuwanie chwastów to jedna z najmniej skutecznych metod, pochłaniająca energię i czas.